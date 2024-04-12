Козырев Алексей Корнеевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1876 ст.
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1911 ст.
Сын: Козырев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1913 ст.
Сын: Козырев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно