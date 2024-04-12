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Козырев Алексей Корнеевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1876 ст.

Отец: Козырев Корней Тимофеевич

Мать: Козырева Прасковья Фроловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Жена: Козырева Евдокия Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1911 ст.

Сын: Козырев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Ивановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1913 ст.

Сын: Козырев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Ивановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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