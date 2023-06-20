Козырева (Сивохина) Евдокия Ивановна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения25.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1878 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1911 ст.
Сын: Козырев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Козырев Алексей Корнеевич
Рождение ребёнка
08.11.1913 ст.
Сын: Козырев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Козырев Алексей Корнеевич
Смерть
Неизвестно