Козырева (Сивохина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Сивохина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Козырев Алексей Корнеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1911 ст.

Сын: Козырев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Козырев Алексей Корнеевич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1913 ст.

Сын: Козырев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Козырев Алексей Корнеевич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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