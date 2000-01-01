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Бацман/Боцман Павел Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Бацман/боцман Пётр Евтихиев

Мать: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Боцман Степан Павлов

Мать ребёнка: Боцман Матрена Тимофеевна

Саратовская область, Узморье (?)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863

Дочь: Реус Наталья Павловна

Мать ребёнка: Боцман Матрена Тимофеевна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бацман Порфирий Пеавлов

Мать ребёнка: Боцман Матрена Тимофеевна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно
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