Бацман/Боцман Павел Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Бацман/боцман Пётр Евтихиев
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Боцман Степан Павлов
Мать ребёнка: Боцман Матрена Тимофеевна
Саратовская область, Узморье (?)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863
Дочь: Реус Наталья Павловна
Мать ребёнка: Боцман Матрена Тимофеевна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Боцман Матрена Тимофеевна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно