Боцман Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боцман Матрена Тимофеевна

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Боцман Степан Павлов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Петров

Саратовская область, Узморье (?)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863

Дочь: Реус Наталья Павловна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бацман Порфирий Пеавлов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно
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