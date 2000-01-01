Боцман Матрена Тимофеевна
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Боцман Степан Павлов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Петров
Саратовская область, Узморье (?)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863
Дочь: Реус Наталья Павловна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно