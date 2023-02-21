Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1823
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Пётр Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бацман/боцман Павел Петров
Отец ребёнка: Бацман/боцман Пётр Евтихиев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Пётр Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно