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Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1823

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Пётр Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бацман/боцман Павел Петров

Отец ребёнка: Бацман/боцман Пётр Евтихиев

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Пётр Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Пётр Евтихиев

Смерть
Неизвестно
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