Добрусина (Давидова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1926
Дата смерти11.09.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Отец: Давидов Шлёма
Мать: Давидова Двойра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добрусин Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрусин Вениамин
Смерть
11.09.2006
Кёльн германия