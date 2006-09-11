Добрусина (Давидова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрусина (Давидова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1926

Дата смерти

11.09.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: Давидов Шлёма

Мать: Давидова Двойра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добрусин Вениамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрусин Вениамин

Смерть
11.09.2006
Кёльн германия
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