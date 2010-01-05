Добрусин Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрусин Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1918

Дата смерти

05.01.2010

Пол

Мужской

Отец

После 1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1918

Отец: Добрушин (добрусин) Гирш (Григорий)

Мать: Добрушина (добрусина) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрусина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрусина Любовь

Смерть
05.01.2010
Köln, Deutschland
Похороны
Неизвестно
Jüduscher Friedhof, Köln
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