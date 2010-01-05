Добрусин Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1918
Дата смерти05.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрусина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрусина Любовь
Смерть
05.01.2010
Köln, Deutschland
Похороны
Неизвестно
Jüduscher Friedhof, Köln