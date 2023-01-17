Без Фамилии (Без Фамилии) Параскева Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1804 ст.
Восприемником при крещении была сестра ево Екатерина Иванова. Регистрационный номер 8. (Отчества так в документе, фамилия не указана). Основание: ф. 496, оп. 8, д. 61, л. 486 об.
Бракосочетание
10.02.1829 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1842 ст.
Сын: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Отец ребёнка: Без Фамилии Хрисанф (он же Фирсон) Петрович
Смерть
Неизвестно