Без Фамилии (Без Фамилии) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Без Фамилии (Без Фамилии) Параскева Николаевна

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Место рождения

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.10.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1804 ст.

Отец: Кумичев Николай Иванович

Мать: Без Фамилии Ксения Тимофеевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была сестра ево Екатерина Иванова. Регистрационный номер 8. (Отчества так в документе, фамилия не указана). Основание: ф. 496, оп. 8, д. 61, л. 486 об.
Бракосочетание
10.02.1829 ст.

Муж: Без Фамилии Хрисанф (он же Фирсон) Петрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1842 ст.

Сын: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович

Отец ребёнка: Без Фамилии Хрисанф (он же Фирсон) Петрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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