Без Фамилии Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смерти01.02.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1804 ст.
Дочь: Без Фамилии Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович
Восприемником при крещении была сестра ево Екатерина Иванова. Регистрационный номер 8. (Отчества так в документе, фамилия не указана). Основание: ф. 496, оп. 8, д. 61, л. 486 об.
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович
Будущий род Кумичевых
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Федор Николаевич
Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1822 ст.
возраст умершей- 47 лет, причина смерти-от лихорадки. Оную требу исправляли приходской священник Василий Александров Неклюдов, дьякон Федор Яковлев Свешников, дьячек Василий Осипов Азлецкий, пономар... Показать все