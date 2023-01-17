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Без Фамилии Ксения Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

01.02.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1804 ст.

Дочь: Без Фамилии Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была сестра ево Екатерина Иванова. Регистрационный номер 8. (Отчества так в документе, фамилия не указана). Основание: ф. 496, оп. 8, д. 61, л. 486 об.
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Будущий род Кумичевых
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Федор Николаевич

Отец ребёнка: Кумичев Николай Иванович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумичев Николай Иванович

Смерть
01.02.1822 ст.
Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
возраст умершей- 47 лет, причина смерти-от лихорадки. Оную требу исправляли приходской священник Василий Александров Неклюдов, дьякон Федор Яковлев Свешников, дьячек Василий Осипов Азлецкий, пономар... Показать все
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