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Заровский Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1925

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1925

Отец: Заровский Андрей Игнатович

Мать: Заровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровская Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровская Антонина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровская Антонина Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельсовета
Место жительства
Неизвестно
д. Понкратово, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
2004
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