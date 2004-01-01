Заровский Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1925
Дата смерти2004
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заровская Антонина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заровская Антонина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельсовета
Место жительства
Неизвестно
д. Понкратово, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
2004