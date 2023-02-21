Заровская (не известно) Антонина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровская (не известно) Антонина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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MB
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Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровский Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровский Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровский Анатолий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
д. Понкратово, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
2005
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