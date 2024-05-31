Семенихин Василий Антонович Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Семенихин Василий Антонович

Автор
ЮШ
Шульгина Ю.

мужской, родился Около 1880

умер Неизвестно

Супруги
Семенихина (Пенькова) Полина ФедоровнаОколо 1880 г.р.
Дети
Масленникова (Семенихина) Анна Васильевна1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенихина (Пенькова) Полина Федоровна

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенихина (Пенькова) Полина Федоровна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Масленникова (Семенихина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Семенихина (Пенькова) Полина Федоровна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенихина (Пенькова) Полина Федоровна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенихина (Пенькова) Полина Федоровна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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