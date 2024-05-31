Семенихин Василий Антонович
мужской, родился Около 1880
умер Неизвестно
Супруги
Семенихина (Пенькова) Полина ФедоровнаОколо 1880 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Масленникова (Семенихина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Семенихина (Пенькова) Полина Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1909
Смерть
Неизвестно