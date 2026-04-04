Масленникова (Семенихина) Анна Васильевна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Масленникова (Семенихина) Анна Васильевна

Автор
ЮШ
Шульгина Ю.

женский, родилась 1902, Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

умерла 1989

Отец
Семенихин Василий АнтоновичОколо 1880 г.р.
Мать
Семенихина (Пенькова) Полина ФедоровнаОколо 1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Семенихин Василий Антонович

Мать: Семенихина (Пенькова) Полина Федоровна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
1989

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