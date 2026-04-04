Масленникова (Семенихина) Анна Васильевна
женский, родилась 1902, Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
умерла 1989
ОтецСеменихин Василий АнтоновичОколо 1880 г.р.
МатьСеменихина (Пенькова) Полина ФедоровнаОколо 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1989