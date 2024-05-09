Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна

Место рождения

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1803 и 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Лукьян Абрамович

Мать: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
14.10.1789 ст.

Муж: Емельянов Емельян Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 93. Метрические книги и брачные ... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Емельянова Евдокея Емельяновна

Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич

Смена имени
Между 1792 и 1803
В ИР 1792-1795, МК 1803 - Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
08.10.1795 ст.

Дочь: Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 08.10.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская жена Ирина Васильевна Источник: Архив Государственное бюджетное учре... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Сын: Емельянов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Емельянова Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.

Дочь: Емельянова Матрена Емельяновна

Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.03.1803 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Екатерина Терентьевна Источник: Архив: Государств... Показать все
Смерть
Между 1803 и 1830
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