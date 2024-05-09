Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1803 и 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Лукьян Абрамович
Бракосочетание
14.10.1789 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 93. Метрические книги и брачные ... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Емельянова Евдокея Емельяновна
Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич
Смена имени
Между 1792 и 1803
В ИР 1792-1795, МК 1803 - Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
08.10.1795 ст.
Дочь: Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич
дата крещения - 08.10.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская жена Ирина Васильевна Источник: Архив Государственное бюджетное учре... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Сын: Емельянов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Емельянова Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.
Дочь: Емельянова Матрена Емельяновна
Отец ребёнка: Емельянов Емельян Васильевич
дата крещения - 17.03.1803 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Екатерина Терентьевна Источник: Архив: Государств... Показать все
Смерть
Между 1803 и 1830