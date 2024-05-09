Емельянов Емельян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Емельян Васильевич

Емельянов Емельян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Между 1845 и 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Василий (старший) Тимофеевич

Мать: Фекла Козьминична / Кузьминична

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 12 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
14.10.1789 ст.

Жена: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 93. Метрические книги и брачные ... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Емельянова Евдокея Емельяновна

Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна

Рождение ребёнка
08.10.1795 ст.

Дочь: Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 08.10.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская жена Ирина Васильевна Источник: Архив Государственное бюджетное учре... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Сын: Емельянов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Емельянова Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна

Восприемник
25.01.1803 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Григория Стефановича, сына Стефана Васильевича
Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.

Дочь: Емельянова Матрена Емельяновна

Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.03.1803 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Екатерина Терентьевна Источник: Архив: Государств... Показать все
Бракосочетание
До 1830

Жена: Емельянова Ирина Степановна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 75 лет, вдовец Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ве... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 80 лет, вдовец Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close