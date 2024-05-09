Емельянов Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 12 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
14.10.1789 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 93. Метрические книги и брачные ... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
08.10.1795 ст.
Дочь: Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна
дата крещения - 08.10.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская жена Ирина Васильевна Источник: Архив Государственное бюджетное учре... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Емельянова Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна
Восприемник
25.01.1803 ст.
Восприемник у Григория Стефановича, сына Стефана Васильевича
Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.
Дочь: Емельянова Матрена Емельяновна
Мать ребёнка: Емельянова Акулина / Акилина Лукьяновна / Яковлевна
дата крещения - 17.03.1803 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Екатерина Терентьевна Источник: Архив: Государств... Показать все
Бракосочетание
До 1830
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 75 лет, вдовец Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ве... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 80 лет, вдовец Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870