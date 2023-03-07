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Комаровский Хрисанф Николаевич

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Место рождения

Тамаровка, Чернігівська область

Дата рождения

17.03.1848

Дата смерти

?.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1848

Отец: Комаровский Николай Михайлович

Мать: Комаровская Анна Пантелеймоновна

Тамаровка, Чернігівська область
Хрисанфий (1908)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Комаровский Дмитрий Хрисанфович

Мать ребёнка: Комаровская Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кейкуатова Клавдия Хрисанфовна

Мать ребёнка: Комаровская Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евгения Хрисанфовна

Мать ребёнка: Комаровская Клавдия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская Клавдия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Губернский предводитель дворянства
Награда
Неизвестно
Кавалер ордена Св.Владимира 3 степени
Крещение
Неизвестно
Пушкари, Чернігівська область
восприемница: дочь полковника Александра Антоновна Александровичева
Крещение
Неизвестно
Пушкари, Чернігівська область
восприемник: отставной подполковник Николай Александрович Дурново
Смерть
?.03.1918
Трудовое, Чернігівська область
Вся семья погибла во время погрома грабителями | из статьи Д.Л.Михайловского
Похороны
1918
Чернигов, Чернігівська область
тайно, в Успенском Елецком монастыре
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