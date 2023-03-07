Комаровский Хрисанф Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1848
Дата смерти?.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1848
Хрисанфий (1908)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Комаровский Дмитрий Хрисанфович
Мать ребёнка: Комаровская Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кейкуатова Клавдия Хрисанфовна
Мать ребёнка: Комаровская Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евгения Хрисанфовна
Мать ребёнка: Комаровская Клавдия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Губернский предводитель дворянства
Награда
Неизвестно
Кавалер ордена Св.Владимира 3 степени
Крещение
Неизвестно
восприемница: дочь полковника Александра Антоновна Александровичева
Крещение
Неизвестно
восприемник: отставной подполковник Николай Александрович Дурново
Смерть
?.03.1918
Трудовое, Чернігівська область
Вся семья погибла во время погрома грабителями | из статьи Д.Л.Михайловского
Похороны
1918
тайно, в Успенском Елецком монастыре