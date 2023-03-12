Комаровская (Вырубова) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровская (Вырубова) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Комаровский Дмитрий Хрисанфович

Отец ребёнка: Комаровский Хрисанф Николаевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кейкуатова Клавдия Хрисанфовна

Отец ребёнка: Комаровский Хрисанф Николаевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евгения Хрисанфовна

Отец ребёнка: Комаровский Хрисанф Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Хрисанф Николаевич

Смерть
1918