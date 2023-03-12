Комаровская (Вырубова) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Комаровский Дмитрий Хрисанфович
Отец ребёнка: Комаровский Хрисанф Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кейкуатова Клавдия Хрисанфовна
Отец ребёнка: Комаровский Хрисанф Николаевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евгения Хрисанфовна
Отец ребёнка: Комаровский Хрисанф Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918