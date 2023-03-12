(Комаровская) Евгения Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти?.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
18.05.1915
Дочь: Шрамченко Ксения Александровна
Отец ребёнка: Шрамченко Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1918
Трудовое, Чернігівська область
Похороны
1918
Чернигов, Чернігівська область
в Успенском Елецком монастыре