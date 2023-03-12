(Комаровская) Евгения Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Комаровская) Евгения Хрисанфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Комаровский Хрисанф Николаевич

Мать: Комаровская Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.05.1915

Дочь: Шрамченко Ксения Александровна

Отец ребёнка: Шрамченко Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрамченко Александр Александрович

Смерть
?.03.1918
Трудовое, Чернігівська область
Похороны
1918
Чернигов, Чернігівська область
в Успенском Елецком монастыре
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