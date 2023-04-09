Комарова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1890

Дата смерти

22.02.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 31.12.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обломов Степан Федорович

Рождение ребёнка
15.10.1925

Дочь: Обломова Анна Степановна

Отец ребёнка: Обломов Степан Федорович

Смерть
22.02.1976
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