Комарова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1890
Дата смерти22.02.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 31.12.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обломов Степан Федорович
Рождение ребёнка
15.10.1925
Дочь: Обломова Анна Степановна
Отец ребёнка: Обломов Степан Федорович
Смерть
22.02.1976