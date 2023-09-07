Комарова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
24.12.1890
Дочь: Обломова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Комаров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
Около 1991
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Михаил
Смерть
1941
деревня Шахаево