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Комарова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
24.12.1890

Дочь: Обломова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Комаров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
Около 1991

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Михаил

Смерть
1941
деревня Шахаево
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