Зворыгин Антон Саввин
Место рождения
Дата рождения10.01.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.01.1865 ст.
Отец: Зворыгин Савва Иоакимов
родители: деревни Пытсама крестьянин Савва Якимов Зворыгин и законная его жена Евфимия Иванова, оба правосл.
Крещение
17.01.1865 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
восприемники: той же деревни крестьянин Филимон Михайлов Зворыгин
Смерть
Неизвестно