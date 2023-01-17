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Зворыгин Антон Саввин

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Место рождения

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1865 ст.

Отец: Зворыгин Савва Иоакимов

Мать: Зворыгина Евфимия Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
родители: деревни Пытсама крестьянин Савва Якимов Зворыгин и законная его жена Евфимия Иванова, оба правосл.
Крещение
17.01.1865 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
восприемники: той же деревни крестьянин Филимон Михайлов Зворыгин
Смерть
Неизвестно
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