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Мячин Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1838

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1838

Отец: Мячин Пётр Ярофеевич

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
27.03.1858

Сын: Мячин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вера Якимовна

Рождение ребёнка
17.08.1893

Сын: Мячин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ольга Павловна

Рождение ребёнка
31.12.1896

Сын: Мячин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ольга Павловна

Рождение ребёнка
10.06.1900

Сын: Мячин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Павловна

Смерть
1897
Похороны
Неизвестно
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