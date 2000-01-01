Мячин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1838
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1838
Отец: Мячин Пётр Ярофеевич
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
27.03.1858
Мать ребёнка: Вера Якимовна
Рождение ребёнка
17.08.1893
Сын: Мячин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ольга Павловна
Рождение ребёнка
31.12.1896
Мать ребёнка: Ольга Павловна
Рождение ребёнка
10.06.1900
Мать ребёнка: Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Павловна
Смерть
1897
Похороны
Неизвестно