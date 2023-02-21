(Мячина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мячина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1804 и 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Мячин Пётр Ярофеевич

Рождение ребёнка
27.06.1838

Сын: Мячин Василий Петрович

Отец ребёнка: Мячин Пётр Ярофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Пётр Ярофеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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