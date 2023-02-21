(Мячина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Мячин Пётр Ярофеевич
Рождение ребёнка
27.06.1838
Отец ребёнка: Мячин Пётр Ярофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мячин Пётр Ярофеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно