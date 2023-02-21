(Мячина) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1893
Сын: Мячин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мячин Василий Петрович
Рождение ребёнка
31.12.1896
Отец ребёнка: Мячин Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1900
Отец ребёнка: Мячин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913
Похороны
Неизвестно