(Мячина) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мячина) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1893

Сын: Мячин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мячин Василий Петрович

Рождение ребёнка
31.12.1896

Сын: Мячин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мячин Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1900

Сын: Мячин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Мячин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Василий Петрович

Смерть
1913
Похороны
Неизвестно
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