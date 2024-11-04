Ежова (Бурдина) Иулиания (Ульяна) Стефанова
Место рождения
Дата рождения18.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1868 ст.
Отец: Бурдин Стефан Федоров
Мать: Бурдина Дарья Данилова
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручители Григорий Филиппов Ежов, Филипп Трофимов Ежов
Рождение ребёнка
20.02.1890 ст.
Сын: Ежов Василий Александрович
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.
Дочь: Вшивкова (Ежова) Анна Александрова
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
22.05.1895 ст.
Сын: Ежова Феодосия Александрова
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.
Дочь: Ежова Наталия Александрова
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
20.05.1899 ст.
Сын: Ежов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Сосновый Острог, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
25.09.1903 ст.
Дочь: Ежова Пелагия Александровна
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
24.10.1906 ст.
Сын: Ежов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Дочь: Ежова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев
Смерть
Неизвестно