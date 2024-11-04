Ежова (Бурдина) Иулиания (Ульяна) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Бурдина) Иулиания (Ульяна) Стефанова

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Место рождения

Сосновка, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

18.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1868 ст.

Отец: Бурдин Стефан Федоров

Мать: Бурдина Дарья Данилова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
06.02.1887 ст.

Муж: Ежов Александр Артемиев

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручители Григорий Филиппов Ежов, Филипп Трофимов Ежов
Рождение ребёнка
20.02.1890 ст.

Сын: Ежов Василий Александрович

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.

Дочь: Вшивкова (Ежова) Анна Александрова

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.

Сын: Ежов Петр Александрович

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.05.1895 ст.

Сын: Ежова Феодосия Александрова

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.

Дочь: Ежова Наталия Александрова

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.05.1899 ст.

Сын: Ежов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Сосновый Острог, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.10.1901 ст.

Сын: Ежов Карп Александрович

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Старая Балахонка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.09.1903 ст.

Дочь: Ежова Пелагия Александровна

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Старая Балахонка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.10.1906 ст.

Сын: Ежов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Старая Балахонка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Дочь: Ежова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ежов Александр Артемиев

Старая Балахонка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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