Вшивкова (Ежова) Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова (Ежова) Анна Александрова

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Место рождения

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

17.02.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1891 ст.

Отец: Ежов Александр Артемиев

Мать: Ежова Иулиания (Ульяна) Стефанова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Крещение
18.02.1891 ст.
Восприемник Сороматина Ольга Лаврентиева
Восприемник
30.05.1902 ст.
Старая Балахонка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемник
30.09.1903 ст.
Старая Балахонка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемник у Ежовой Пелагии Александровны
Восприемник
02.09.1912 ст.
Восприемник у Ежовой Елизаветы Александровны
Смерть
Неизвестно
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