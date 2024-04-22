Вшивкова (Ежова) Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения17.02.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1891 ст.
Крещение
18.02.1891 ст.
Восприемник Сороматина Ольга Лаврентиева
Восприемник
30.05.1902 ст.
Восприемник
30.09.1903 ст.
Восприемник у Ежовой Пелагии Александровны
Восприемник
02.09.1912 ст.
Восприемник у Ежовой Елизаветы Александровны
Смерть
Неизвестно