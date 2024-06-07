Бурдина Дарья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурдин Стефан Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Бурдин Стефан Федоров
Рождение ребёнка
18.01.1868 ст.
Дочь: Ежова (Бурдина) Иулиания (Ульяна) Стефанова
Отец ребёнка: Бурдин Стефан Федоров
Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно