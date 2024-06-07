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Бурдина Дарья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Стефан Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдин Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Бурдин Стефан Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдина Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Бурдин Стефан Федоров

Рождение ребёнка
18.01.1868 ст.

Дочь: Ежова (Бурдина) Иулиания (Ульяна) Стефанова

Отец ребёнка: Бурдин Стефан Федоров

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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