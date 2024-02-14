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Хуснутдин Салимзянов

Место рождения

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Салимзян Сайдашев

Мать: Гайша Хамидуллина

Рождение ребёнка
1888

Сын: Садритдин Хуснутдинов

Мать ребёнка: Газизя Мухаметшарип Кызы

Рождение ребёнка
15.09.1892

Сын: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов

Мать ребёнка: Газизя Мухаметшарип Кызы

Смерть
Неизвестно

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