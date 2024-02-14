Хуснутдин Салимзянов
Место рожденияд. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Салимзян Сайдашев
Мать: Гайша Хамидуллина
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Газизя Мухаметшарип Кызы
Рождение ребёнка
15.09.1892
Сын: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов
Мать ребёнка: Газизя Мухаметшарип Кызы
Смерть
Неизвестно