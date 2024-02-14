Салимзян Сайдашев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Сайдаш Сеитов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1835
Сын: Мухаметсадык Салимзян Улы
Мать ребёнка: Гайша Хамидуллина
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Бибигафифа Салимзян Кызы
Мать ребёнка: Гайша Хамидуллина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Хуснутдин Салимзянов
Мать ребёнка: Гайша Хамидуллина
Смерть
1857