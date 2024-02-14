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Салимзян Сайдашев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Сайдаш Сеитов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1835

Сын: Мухаметсадык Салимзян Улы

Мать ребёнка: Гайша Хамидуллина

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бибигафифа Салимзян Кызы

Мать ребёнка: Гайша Хамидуллина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Хуснутдин Салимзянов

Мать ребёнка: Гайша Хамидуллина

Смерть
1857

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