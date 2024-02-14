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Садритдин Хуснутдинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

1914 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хуснутдин Салимзянов

Мать: Газизя Мухаметшарип Кызы

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тайфя Садретдиновна

Мать ребёнка: Гафифа Зарифулла

Рождение ребёнка
1921

Сын: Садриев Рифкат

Мать ребёнка: Гафифа Зарифулла

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гафифа Зарифулла

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гафифа Зарифулла

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гафифа Зарифулла

Смерть
1960

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