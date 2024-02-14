Садритдин Хуснутдинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Хуснутдин Салимзянов
Мать: Газизя Мухаметшарип Кызы
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тайфя Садретдиновна
Мать ребёнка: Гафифа Зарифулла
Рождение ребёнка
1921
Сын: Садриев Рифкат
Мать ребёнка: Гафифа Зарифулла
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1931
Смерть
1960