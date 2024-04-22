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Казачкин Михаил Васильевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Казачкин Василий ОтецВасильевичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рождения указа по метрике о свадьбе в 1910 году, возраст 21 год
Бракосочетание
10.04.1910

Жена: Казачкина Матрона Ивановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 21 год, Невеста 18 лет
Рождение ребёнка
11.02.1918

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Казачкина Матрона Ивановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Алексеев Егор Иванович Барабанова Наталья Матвеевна
Смерть
Неизвестно
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