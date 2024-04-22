Казачкин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Казачкин Василий ОтецВасильевичей
Год рождения указа по метрике о свадьбе в 1910 году, возраст 21 год
Бракосочетание
10.04.1910
Есть метрика о свадьбе. Жених 21 год, Невеста 18 лет
Рождение ребёнка
11.02.1918
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Казачкина Матрона Ивановна
Есть метрика о рождении. Алексеев Егор Иванович Барабанова Наталья Матвеевна
Смерть
Неизвестно