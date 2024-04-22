Казачкина (Алексеева) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Год указан по метрике о свадьбе в 1910 году. Возраст 18 лет
Бракосочетание
10.04.1910
Есть метрика о свадьбе. Жених 21 год, Невеста 18 лет
Рождение ребёнка
11.02.1918
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Казачкин Михаил Васильевич
Есть метрика о рождении. Алексеев Егор Иванович Барабанова Наталья Матвеевна
Место жительства
16.11.1918
УКАЗАНА крестной - дочь Екатерина Алексеевка Синдихин Нефед Матвеевич Улитта Николаевна Алексеевка гражданин Сидачев Афанасий Иосифович Алексеевка гражданка Казачкина Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно