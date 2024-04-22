Казачкина (Алексеева) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачкина (Алексеева) Матрона Ивановна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год указан по метрике о свадьбе в 1910 году. Возраст 18 лет
Бракосочетание
10.04.1910

Муж: Казачкин Михаил Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 21 год, Невеста 18 лет
Рождение ребёнка
11.02.1918

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Казачкин Михаил Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Алексеев Егор Иванович Барабанова Наталья Матвеевна
Место жительства
16.11.1918
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
УКАЗАНА крестной - дочь Екатерина Алексеевка Синдихин Нефед Матвеевич Улитта Николаевна Алексеевка гражданин Сидачев Афанасий Иосифович Алексеевка гражданка Казачкина Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно
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