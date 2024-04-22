Казачкин Василий ОтецВасильевичей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Казачкин Михаил Васильевич
Год рождения указа по метрике о свадьбе в 1910 году, возраст 21 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казачкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казачкин Лаврентий Васильевич