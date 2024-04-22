Казачкин Василий ОтецВасильевичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачкин Василий ОтецВасильевичей

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Казачкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рождения указа по метрике о свадьбе в 1910 году, возраст 21 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казачкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казачкин Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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