Азнаева (Гафарова) Урия Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азнаева (Гафарова) Урия Гибадулловна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.01.1926

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926

Отец: Гафаров Гибадулла

Мать: Гафарова Бадрикамал Мингажевна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азнаев Мунир

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азнаев Мунир

Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
1979
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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