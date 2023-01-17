Азнаева (Гафарова) Урия Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения10.01.1926
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926
Отец: Гафаров Гибадулла
Рождение ребёнка
07.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азнаев Мунир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азнаев Мунир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1979