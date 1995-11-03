Азнаев Мунир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1926
Дата смерти03.11.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Азнаева Урия Гибадулловна
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Азнаева Урия Гибадулловна
Смерть
03.11.1995