Азнаев Мунир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азнаев Мунир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1926

Дата смерти

03.11.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азнаева Урия Гибадулловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азнаева Урия Гибадулловна

Смерть
03.11.1995
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