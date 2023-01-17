Пичулинкова Меланья Пудеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1848 ст.
Отец ребёнка: Пичулинков Иван Акимович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Трофимова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пичулинков Иван Акимович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Пичуленкова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пичулинков Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно