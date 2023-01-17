Пичулинкова Меланья Пудеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичулинкова Меланья Пудеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1848 ст.

Сын: Пичулинков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Пичулинков Иван Акимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Трофимова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пичулинков Иван Акимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Пичуленкова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пичулинков Иван Акимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичулинков Иван Акимович

Смерть
Неизвестно
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