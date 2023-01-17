Пичулинков Иван Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
19.08.1848 ст.
Мать ребёнка: Пичулинкова Меланья Пудеева
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Трофимова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пичулинкова Меланья Пудеева
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Карасёва Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Пичулинкова Меланья Пудеева
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно