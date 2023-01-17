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Пичулинков Иван Акимович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Пичуленков Аким Филиппович

Мать: Пичуленкова Прасковья Сергеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1848 ст.

Сын: Пичулинков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Пичулинкова Меланья Пудеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Трофимова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пичулинкова Меланья Пудеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Карасёва Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Пичулинкова Меланья Пудеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Пчелёнков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичулинкова Меланья Пудеева

Смерть
Неизвестно
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