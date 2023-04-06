Симонова (Попцова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова (Попцова) Татьяна Владимировна

Симонова (Попцова) Татьяна Владимировна

avatar

Место рождения

Барановщина, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

27.12.1904 ст.

Дата смерти

22.10.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1904 ГОД, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ Церковь села Верхокуменского, Вятского уезда, Богородицкая церьковь, 2-го благочиния Счет родившихся: Жен.№ 59 Месяц и день рождения: ... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1933

Дочь: Пьянова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Евдокимович

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
22.10.1951
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Причина смерти: кровоизлияние в мозг. Запись акта №179519920000400641008 от 24 октября 1951 г. Бюро записи актов гражданского состояния г. Севастополя Управления милиции по Крымской области.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close