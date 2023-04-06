Симонова (Попцова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.12.1904 ст.
Дата смерти22.10.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
27.12.1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1904 ГОД, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ Церковь села Верхокуменского, Вятского уезда, Богородицкая церьковь, 2-го благочиния Счет родившихся: Жен.№ 59 Месяц и день рождения: ... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1933
Дочь: Пьянова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Евдокимович
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
22.10.1951
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Причина смерти: кровоизлияние в мозг. Запись акта №179519920000400641008 от 24 октября 1951 г. Бюро записи актов гражданского состояния г. Севастополя Управления милиции по Крымской области.