Симонов Дмитрий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения25.10.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Верходворье, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Орловский уезд, 2 благочиние. ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д.597, стр.25, год 1897 25 октября рождения, 26 октября крещения, родители: Деревни Орусвской ... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1933
Дочь: Пьянова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Симонова Татьяна Владимировна
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно