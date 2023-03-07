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Симонов Дмитрий Евдокимович

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Место рождения

Оруевская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.10.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Оруевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Село Верходворье, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Орловский уезд, 2 благочиние. ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д.597, стр.25, год 1897 25 октября рождения, 26 октября крещения, родители: Деревни Орусвской ... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1933

Дочь: Пьянова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Симонова Татьяна Владимировна

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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