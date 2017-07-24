Пьянова (Симонова) Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1933
Дата смерти24.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянов Григорий Федорович
Смерть
24.07.2017
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отпевание в храме св. вмч. Димитрия Солунского на кладбище Кальфа (5 км.). Похоронена в г. Севастополе 27.07.2017 г. на кладбище Кальфа.