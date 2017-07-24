Пьянова (Симонова) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Симонова) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

10.02.1933

Дата смерти

24.07.2017

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933

Отец: Симонов Дмитрий Евдокимович

Мать: Симонова Татьяна Владимировна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянов Григорий Федорович

Смерть
24.07.2017
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отпевание в храме св. вмч. Димитрия Солунского на кладбище Кальфа (5 км.). Похоронена в г. Севастополе 27.07.2017 г. на кладбище Кальфа.
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