Никольский Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти27.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Никольская) Мария Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Никольский Николай Иванов
Мать ребёнка: Анна Павлова
Смерть
27.09.1894
Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область