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Никольский Иван Иванов

Место рождения

Мильшино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

27.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Мильшинский Иван Андреев

Мать: Мильшинская Дарья Михайлова

Мильшино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Никольская) Мария Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Никольский Николай Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

Смерть
27.09.1894
Прудищи, Веневский муниципальный район, Тульская область

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