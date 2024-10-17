Мильшинская Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Мильшинская) Надежда Иванова
Отец ребёнка: Мильшинский Иван Андреев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Мильшинская) Любовь Иванова
Отец ребёнка: Мильшинский Иван Андреев
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Мильшинский Иван Андреев
Мильшино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно