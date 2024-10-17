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Мильшинская Дарья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильшинский Иван Андреев

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Мильшинская) Надежда Иванова

Отец ребёнка: Мильшинский Иван Андреев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Мильшинская) Любовь Иванова

Отец ребёнка: Мильшинский Иван Андреев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Никольский Иван Иванов

Отец ребёнка: Мильшинский Иван Андреев

Мильшино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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