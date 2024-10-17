Мильшинский Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Мильшинский Андрей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Мильшинская) Надежда Иванова
Мать ребёнка: Мильшинская Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Мильшинская) Любовь Иванова
Мать ребёнка: Мильшинская Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Мильшинская Дарья Михайлова
Мильшино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно