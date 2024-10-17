Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Никольская) Мария Иванова
Отец ребёнка: Никольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Никольский Николай Иванов
Отец ребёнка: Никольский Иван Иванов
Смерть
Неизвестно