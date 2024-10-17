Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Иван Иванов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Никольская) Мария Иванова

Отец ребёнка: Никольский Иван Иванов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Никольский Николай Иванов

Отец ребёнка: Никольский Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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