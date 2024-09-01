Юрганова Нина Инотентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1924
Дата смерти22.07.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924
Отец: Юрганов Иннокентий
Мать: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курчина Галина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курчин Георгий Иванович
Бракосочетание
23.11.1946
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
22.07.1986