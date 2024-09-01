Юрганова Нина Инотентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрганова Нина Инотентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1924

Дата смерти

22.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924

Отец: Юрганов Иннокентий

Мать: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курчина Галина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курчин Георгий Иванович

Бракосочетание
23.11.1946

Муж: Курчин Георгий Иванович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
22.07.1986

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