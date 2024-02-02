Архип Васильев
Место рожденияд. Погост Покрова Экономического ведомства
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти29.08.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Василий Кондратьев
Мать: Татьяна Антонова
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Трофим Архипов
Мать ребёнка: Авдотья Дементьева
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Смерть
29.08.1803
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Похороны
01.09.1803