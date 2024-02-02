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Архип Васильев

Место рождения

д. Погост Покрова Экономического ведомства

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

29.08.1803

Пол

Мужской

Отец

С 1757 по 1758 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.

Добавил:

ВC
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Место
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Рождение
Около 1775

Отец: Василий Кондратьев

Мать: Татьяна Антонова

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Трофим Архипов

Мать ребёнка: Авдотья Дементьева

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Смерть
29.08.1803
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Похороны
01.09.1803
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