Василий Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Кондратьев

Василий Кондратьев

Место рождения

д. Погост Покрова Экономического ведомства

Дата рождения

С 1757 по 1758

Дата смерти

03.04.1807

Пол

Мужской

Отец

С 1721 по 1722 г.р.

Мать

С 1718 по 1719 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1757 по 1758

Отец: Кондрат Савельев

Мать: Марья Яковлева

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Архип Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Антонова

Смерть
03.04.1807
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Похороны
05.04.1807
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close