Василий Кондратьев
Место рожденияд. Погост Покрова Экономического ведомства
Дата рожденияС 1757 по 1758
Дата смерти03.04.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1757 по 1758
Отец: Кондрат Савельев
Мать: Марья Яковлева
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Архип Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Антонова
Смерть
03.04.1807
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Похороны
05.04.1807