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Трофим Архипов

Место рождения

д. Погост Покрова Экономического ведомства

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

03.11.1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.
Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Архип Васильев

Мать: Авдотья Дементьева

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Бракосочетание
02.10.1818

Жена: Акилина Петрова

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
02.02.1834

Дочь: Макеева Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Акилина Петрова

д. Покрова Экономической волости
Бракосочетание
13.07.1855

Жена: Татьяна Антонова

д. Погост Покрова Экономического ведомства
солдатка 39 лет
Смерть
03.11.1860
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Причина смерти: Болезнь простуда
Похороны
05.11.1860
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