Трофим Архипов
Место рожденияд. Погост Покрова Экономического ведомства
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти03.11.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Архип Васильев
Мать: Авдотья Дементьева
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Бракосочетание
02.10.1818
Жена: Акилина Петрова
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
02.02.1834
Дочь: Макеева Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Акилина Петрова
д. Покрова Экономической волости
Бракосочетание
13.07.1855
Жена: Татьяна Антонова
д. Погост Покрова Экономического ведомства
солдатка 39 лет
Смерть
03.11.1860
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Причина смерти: Болезнь простуда
Похороны
05.11.1860