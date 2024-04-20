Ефимчук Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимчук Константин Васильевич

Ефимчук Константин Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1959

Отец: Ефимчук Василий Ефимович

Мать: Иваниди Надежда Фотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимчук Александра Константиновна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1986

Дочь: Ефимчук Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.