Ефимчук Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1959
Отец: Ефимчук Василий Ефимович
Мать: Иваниди Надежда Фотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимчук Александра Константиновна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1986
Дочь: Ефимчук Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Александровна