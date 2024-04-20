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Ефимчук Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935

Отец: Ефимчук Ефим Калистратович

Мать: Софикатова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваниди Надежда Фотовна

Рождение ребёнка
21.08.1959

Сын: Ефимчук Константин Васильевич

Мать ребёнка: Иваниди Надежда Фотовна

Рождение ребёнка
05.02.1964

Сын: Ефимчук Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Иваниди Надежда Фотовна

Рождение ребёнка
15.04.1968

Сын: Ефимчук Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Иваниди Надежда Фотовна

Смерть
Неизвестно

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