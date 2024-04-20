Ефимчук Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иваниди Надежда Фотовна
Рождение ребёнка
21.08.1959
Сын: Ефимчук Константин Васильевич
Мать ребёнка: Иваниди Надежда Фотовна
Рождение ребёнка
05.02.1964
Мать ребёнка: Иваниди Надежда Фотовна
Рождение ребёнка
15.04.1968
Сын: Ефимчук Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Иваниди Надежда Фотовна
Смерть
Неизвестно